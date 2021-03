L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a clairement fait savoir qu’il n’allait pas laisser partir ses internationaux sans la certitude qu’ils pourront jouer face au RC Lens en Ligue 1.

« On ne sait qui pourra partir en sélection et ne pourra pas y aller. On espère que nos joueurs pourront défendre leurs sélections, mais si c’est pour qu’ensuite il manque des joueurs face à Lens, c’est logique qu’on protège les intérêts de l’Olympique Lyonnais. Les coachs anglais sont opposés à l’idée de laisser partir leurs joueurs. En plus, ils jouent trois matchs au lieu de deux à cette période. Si nos joueurs doivent observer un isolement, je serai contre les laisser partir. Les joueurs comprennent, même s’ils sont tiraillés. Tout le monde est dans son rôle avec l’esprit ouvert et la compréhension. Si on nous aidait à ne pas choisir, ce serait mieux », a-t-il expliqué.

L’Olympique Lyonnais contient actuellement 17 joueurs susceptibles d’être convoqués par les différentes sélections nationales.