Patron de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a passé un message fort concernant la fin du mercato.

De passage chez “Téléfoot”, le patron de l’OL a été très clair et parle de la fin du mercato estival.

“Je crois qu’on va dire aux joueurs que tout ce qui ne sera pas réglé en termes de départs avant vendredi, il n’y aura plus de départs. La date de fin du mercato sera vendredi pour nous. À partir de vendredi, les joueurs qui ne seront pas partis, ne partiront plus. On n’a pas besoin de vendre et, pour moi, c’est très facile de dire cela. Après, on peut trouver des accords avec des joueurs et des clubs pour dans un an”, a-t-il expliqué très clairement. Rappelons que plusieurs dossiers chauds sont en cours avec les potentiels départs de Memphis, Aouar, Andersen, Koné, Reine-Adelaïde ou même Moussa Dembélé.