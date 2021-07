Pour Gregory Coupet, Maxence Caqueret, le milieu de terrain de l’OL, ressemble fortement dans son jeu à N’Golo Kanté.

« Il sait comment fonctionne le football et sait faire preuve de caractère quand il le faut. Il ne force pas les choses. Je l’ai vu à de nombreuses reprises avec la réserve, il prenait de grosse boîtes, mais ça ne le refroidissait pas, il y retournait tout le temps. Il est vraiment concentré sur ses objectifs, c’est tout sauf un plaisantin. Attention, il mord les chevilles (rires) », a indiqué l’ancien coach des gardiens de l’OL.

Et d’ajouter : « Il me fait penser à N’Golo Kanté, dans le sens où ce n’est pas un monstre physique, mais il a les mêmes qualités. C’est-à-dire courir vite et longtemps. Et aller constamment harceler son adversaire tout en étant capable de distiller de bonnes passes. C’est un joueur d’équipe qui privilégiera toujours son partenaire. Il prend à cœur son poste, il sait que c’est une position de transition, de porteur d’eau. Et ça, il le fait merveilleusement bien. »