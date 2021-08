Suspendu par ses dirigeants ce mardi soir, suite à un comportement inapproprié après la défaite 3 buts à 0 à Angers dimanche dernier, Marcelo ne compte se laisser faire et a même répondu.

Le défenseur brésilien a posté un message dans lequel i explique que la vérité sur cette affaire va bientôt éclater. « Chers amis, fans de Lyon et fans du monde entier. Tout au long de ma carrière, j’ai travaillé dur pour donner le meilleur de moi-même sur le terrain aux clubs avec lesquels j’ai eu la chance de jouer. La loyauté, le travail acharné et le caractère sont des caractéristiques que je prêche et j’ai toujours insisté pour faire de l’exercice. J’en suis à ma cinquième saison ici à Lyon. Malheureusement aujourd’hui je vois sur internet que le club annonce au monde que je pars pour une autre raison. Ce n’est pas vrai! Bientôt, je vais à nouveau parler et vous dire ce qui se passe. Nous avons la chance d’avoir ce canal de communication pour pouvoir clarifier les choses en toute transparence ! » La suite au prochain épisode.