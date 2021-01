Défenseur central de l’Olympique Lyonnais Marcelo était présent en conférence de presse ce vendredi avant le match à Rennes.

Dans le même temps, il en a profité pour évoquer son avenir et compte bien rester à Lyon encore quelques temps. « Je me sens bien. L’équipe m’aide beaucoup. Je ne joue pas tout seul. Le milieu nous aide beaucoup défensivement. Pareil pour Jason et Maxwel Cornet à gauche. Je suis content de pouvoir donner 100% pour l’équipe. On a commencé à discuter avec Juninho, Vincent Ponsot et le président. » Indique le Brésilien de 32 ans.

Avant de conclure : « J’espère que l’on trouvera une solution. Je suis content ici, cela fait quatre ans que je suis là et je connais bien le club et la ville. J’espère vite que l’on va trouver une solution. Lyon c’est une belle équipe et cela m’a ouvert la porte en France. J’espère que l’on trouvera une bonne solution pour tout le monde. [Des contacts avec d’autres clubs?] La conférence de presse est finie (rires) », a lâché le joueur lyonnais devant les médias.