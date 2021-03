Marcelo, 33 ans, devrait prolonger avec l’Olympique Lyonnais dans les heures à venir. Sous contrat jusqu’en juin, le défenseur brésilien a confié qu’il était sur le point de prolonger.

« On discute et on évoque une prolongation. J’espère cette semaine ou la semaine prochaine, ce sera finalisé. Avant que je parte de Lyon, je veux gagner un championnat ou quelque chose, car je veux rester dans l’histoire de l’OL« , a expliqué l’ancien joueur de Besiktas pour L’Equipe.