Le latéral droit lyonnais, Malo Gusto (19 ans), a évoqué les axes d’améliorations de son équipe qui reçoit l’OGCN demain.

Demain soir, face à l’OGC Nice (9e), l’Olympique Lyonnais joue peut-être sa saison ! Après 14 journées de Ligue 1, les Gones occupent actuellement la 8e place du classement. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont loin de leurs objectifs, le rêve de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine s’éloigne au fil des rencontres. En conférence de presse, le jeune Malo Gusto a évoqué les axes d’améliorations de l’OL, “On est conscient qu’on a un effectif de qualité pour faire un bon championnat ! Maintenant ce qu’on sait, c’est qu’on doit travailler la sûreté. Personnellement, je pense que c’est ce qu’il nous a manqué en ce début de saison. Il faut qu’on soit serein et confiant pour être solide. Notre propre identité de jeu doit fait peur aux adversaires. Maintenant on est conscient qu’on a beaucoup de qualités dans notre groupe. On va travailler chaque jour pour pouvoir atteindre un niveau qui va nous permettre d’être en haut du championnat.“, s’est exclamé le latéral lyonnais de 19 ans. Après la défaite dans l’Olympico le week-end passé, les hommes de Laurent Blanc vont-ils relever la tête demain soir face aux Niçois ? Affaire à suivre…