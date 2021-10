Claude Puel, entraineur de l’Olympique Lyonnais entre 2008 et 2011 révèle dans une interview accordée à France Football, qu’il était proche de signer Luis Suarez pour remplacer Karim Benzema, qui a rejoint le Real Madrid en 2009 avant d’opter pour Lisandro Lopez.

«Karim était parti, Fred nous avait quitté un peu avant. Une page était tournée. Et il fallait du haut niveau pour remplacer ce duo. À l’époque, on avait longuement hésité entre Lisandro Lopez et Luis Suarez, alors à l’Ajax. J’aimais beaucoup ce joueur, mais finalement on a choisi Lisandro qui venait de Porto avec des références européennes plus importantes » a expliqué l’actuel entraineur des Verts.

Aujourd’hui, Luis Suarez fait le bonheur des supporters de l’Atletico Madrid tandis que Claude Puel est en grande difficulté avec l’AS Saint-Etienne où il n’a pas remporté le moindre match depuis le début de saison.