Censé être aligné à la pointe de l’attaque lyonnaise en tant que faux numéro 9, Lucas Paqueta s’est finalement retrouvé sur le banc lors de la rencontre opposant le Sparta Prague à l’OL à l’occasion de la 3ème journée d’Europa League. Une sanction instauré par Peter Bosz et Juninho alors que le Brésilien était arrivé en retard pour la causerie d’avant-match. Une décision commentée par Juninho auquelle a répondue le milieu de terrain brésilien.

Pièce maîtresse du système lyonnais, Lucas Paqueta a été placé sur le banc en Europa League face au Sparta Prague. Une décision motivée par un retard d’une minute et trente secondes du Brésilien lors de la causerie de Peter Bosz. Une sanction logique prise par le club qu’a justifiée Juninho au micro de Canal+.

« On a des valeurs, ce n’est pas seulement vouloir être meilleurs que les autres. Je préfère perdre 5-0 que prendre certaines décisions qui vont à l’encontre des nôtres. On décide des valeurs ensemble, j’ai déjà discuté un peu avec son agent aussi, malheureusement il n’y a pas le choix. C’était décidé avant, on ne sait pas encore pourquoi il est arrivé en retard. La porte était déjà fermée et à partir du moment où il arrive en retard, que la porte est fermée et que le coach a démarré la causerie, si un joueur n’est pas entré, il sait que quelque chose va se passer. »

Une sanction confirmée par Peter Bosz devant la presse : « Les règles sont les mêmes pour tous. Je lui ai dit que je voulais voir les excuses sur le terrain, si nécessaire. Malheureusement, c’était nécessaire en seconde période. » A l’OL, un statut n’évite pas des sanctions et le technicien néerlandais a tenu à indiquer que Lucas Paqueta s’était excusé. Sur le terrain ou en interne, le Brésilien ne cesse de s’illustrer.