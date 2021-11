Lucas Paqueta n’en finit plus de briller à l’Olympique Lyonnais. Étincelant, le Brésilien ne devrait pas manquer de prétendants cet été. Sous contrat jusqu’en 2025, le milieu offensif a assurer ne pas penser à un départ, mais à une condition.

« Je n’ai pas en tête de partir. Je vis actuellement le meilleur moment de ma carrière et j’espère que ça va durer longtemps, je me sens chez moi ici. Mon objectif, c’est de jouer la Ligue des Champions, j’espère le faire ici et rendre aux supporters l’affection qu’ils me donnent », a expliqué Paqueta pour Téléfoot.

En bref, l’avenir du Brésilien pourrait passer par une qualification de Lyon en LDC. Actuellement 7e du championnat, l’OL sait ce qu’il lui reste à faire.