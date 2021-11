Auteur d’un bon début de saison avec l’Olympique Lyonnais Lucas Paqueta a entendu les compliments de Thierry Henry.

« C’est un honneur. Après avoir entendu les propos d’Henry, j’étais ému, j’étais heureux, car c’est une reconnaissance du travail effectué. Je me suis beaucoup investi. Sur le terrain, j’ai envie de courir, d’aider, d’aller de l’avant et d’attaquer, mais quand je perds le ballon, j’essaie de revenir et de le récupérer. J’ai grandi avec ça en moi depuis mon plus jeune âge. J’ai bien travaillé pour Lyon et pour l’équipe nationale aussi. C’est le résultat de beaucoup de travail et de dévouement. J’espère que je vais continuer à faire de mon mieux », a indiqué l’ancien joueur de Milan pour Globo Esporte.