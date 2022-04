Selon la presse italienne, Arsenal est prêt à faire des folies pour s’offrir Lucas Paqueta cet été.

Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Lucas Paqueta serait désormais sur les tablettes d’un autre cador européen : Arsenal. D’après les informations de Calciomercato, Mikel Arteta adore le profil du Brésilien et les dirigeants des Gunners n’hésiteront pas à sortir le chéquier cet été pour attirer le meilleur joueur de l’Olympique Lyonnais. Auteur de 18 buts et 11 passes décisives depuis son arrivée en Ligue 1 en 2020, Lucas Paqueta est devenu un élément incontournable du système de jeu de Peter Bosz, gagnant au passage sa place dans le onze de la Seleção.

Arrivé en provenance du Milan AC pour seulement 20 millions d’euros, le milieu offensif de 24 ans est aujourd’hui estimé à 35 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Mais comme la concurrence sera rude et son contrat avec l’OL court encore jusqu’en 2025, l’opération pourrait allègrement dépasser la barre des 50 millions d’euros selon le média italien cité précédemment. Reste à savoir si Lucas Paqueta quittera Lyon cet été, suivant ainsi les traces de ses compatriotes Juninho et Bruno Guimarães. À noter qu’il pourrait aussi choisir de rejoindre le second chez les Magpies.