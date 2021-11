Sans club depuis son départ de Tottenham, Nuno Espirito Santo pourrait rebondir en France aux commandes de Lyon ou Lille.

Récemment renvoyé de Tottenham après un début de saison délicat, Nuno Espirito Santo n’est pas du genre à rester les bras croisés. D’après les informations du Sun, le technicien le Portugais a envie de retrouver un banc le plus rapidement possible. Son objectif serait de rester dans le championnat anglais, mais avec les récentes arrivées de Steven Gerrard à Aston Villa, Eddie Howe à Newcastle et Dean Smith à Norwich, tous les bancs de Premier League sont désormais occupés.

Il pourrait alors prendre la décision de se tourner vers un autre championnat. C’est justement l’idée de son agent Jorge Mendes, qui tente de le parachuter dans l’une des plus grandes écuries de Ligue 1. Selon le tabloïde britannique, l’agent portugais serait déjà en négociation avancée avec les dirigeants de Lille et de l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir qui de Peter Bosz (7e de Ligue 1 avec l’OL) ou de Jocelyn Gourvennec (12e avec le LOSC) sera éjecté en premier. Affaire à suivre…