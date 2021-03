Anthony Lopes était passablement agacé hier soir après la rencontre et le match nul 1-1 face au Stade de Reims en Ligue 1.

Si le gardien de l’OL en veut à l’arbitre pour le penalty non sifflé sur Lucas Paqueta, il est aussi très remonté contre ses propres coéquipiers. Il reproche à ses attaquant de ne pas venir aider à défendre. « On est passés à côté de notre première période. On a été complètement coupés en deux. Il y avait un sacré gouffre au milieu. L’apport défensif vient de tous ceux qui sont sur le terrain. Pas que des quatre, cinq ou six qui sont derrière. » Explique-t-il en zone mixte.