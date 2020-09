Gardien de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes était très remonté hier soir après le match nul 0-0 à domicile face au Nîmes Olympique.

Le portier rhodanien a eu des mots très forts au moment de faire un premier bilan après 4 journées de championnat.

“S’il faut s’inquiéter pour l’OL ? Je pense. Même si s’inquiéter un grand mot. Cinq point sur douze en étant l’Olympique Lyonnais, je pense que c’est tout simplement inadmissible. On se doit de faire carton plein à domicile. Ces matchs sont ultra importants pour prendre un maximum de points et essayer de créer une forteresse ici. Et ça n’a pas été fait, parce qu’on a laissé deux points une nouvelle fois ce soir. On passe une semaine très compliquée (défaite à Montpellier mercredi). Maintenant, il va falloir se remettre au travail parce qu’il y a plein de choses à améliorer.” Rappelons que l’OL reste sur 3 matchs sans victoires et seulement un but marqué sur penalty.