Ce soir, c’est le grand soir. L’Olympique Lyonnais féminin affronte le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions. Même si les Lyonnaises ont de l’expérience, elles devront tout donner ce samedi soir, pour aller déstabiliser les Catalanes, tenantes du titre.

«On arrive dans une finale avec deux grands noms, qui font deux beaux parcours. Pour moi, une finale, c’est du 50-50, il n’y a pas de favorite, c’est à nous d’écrire l’histoire de ce match si on veut soulever le trophée », a déclaré Wendie Renard en conférence de presse, comme le rapporte Le Figaro.

« Ce sera à nous de faire mal quand il faudra faire mal. Barcelone, c’est une belle équipe, c’est le tenant du titre, et on a beaucoup de respect pour elles. Mais notre histoire, on est là pour l’écrire. On n’est pas là pour prouver ce qu’on est capable de faire. Il y a deux équipes, un trophée, mais moi j’ai faim donc je ferai tout pour repartir avec.»