Engagé dans une crise sportive, l’OL, 10ème en Ligue 1, doit faire face à de nombreuses problématiques. Alors que l’Europe s’éloigne, Jean-Michel Aulas annonce un grand règlement de compte en interne.

Si le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, conforte la position de Peter Bosz et annonce un mercato agité, il n’a pas été tendre avec ses joueurs. Il les désigne comme étant les seuls responsables de la débâcle lyonnaise face à West Ham (0-3) synonyme d’élimination précoce en Europa League.

« On estime faire le maximum, on pense que Peter et son staff sont dans la vérité, par déduction, on va en demander un peu plus aux joueurs et les mettre devant leurs responsabilités. Même si on espère parvenir à sauver la saison, le risque existe et il faut que les joueurs soient conscients qu’on n’a plus le droit à l’erreur. C’est une sévère remise en cause qu’on va leur demander. On va laver notre linge sale en famille, on va se voir, discuter et échanger« , a déclaré Jean-Michel Aulas en conférence de presse.