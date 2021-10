Milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret revient sur le derby du Rhône et le match nul 1-1 face à l’AS Saint-Etienne dans le match de clôture de la 9e journée de Ligue 1.

Quelques minutes après le match, le jeune milieu de l’Olympique Lyonnais a fait le point après la rencontre et le premier sentiment qui prime est celui de la déception. Selon le Lyonnais, les Gones auraient dû faire encore plus afin de décrocher la victoire et pouvoir revenir à la cinquième place du championnat.

« C’est une très grosse frustration. On avait le match en mains, on aurait dû le plier. Il fallait être fort et ne pas prendre de but. On n’a pas su le faire. Ils ont poussé mais on était sereins. C’est une erreur de notre part. On n’est pas à notre place. On se doit d’être sur le podium. On va se remobiliser après la trêve pour retourner en haut. » Dixième avec 13 points, la formation de Peter Bosz pointe à trois longueurs de la troisième place occupée par Nice.