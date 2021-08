Ce lundi, l’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée de l’international suisse Xherdan Shaqiri en provenance de Liverpool. Et le joueur de 29 ans a fait ses premières déclarations.

« J’ai très hâte de commencer avec l’équipe et de découvrir le club. Le stade est fantastique, quand je l’ai vu je l’ai trouvé incroyable. Je me le suis imaginé rempli, ça va être incroyable ! J’espère que je vais pouvoir marquer devant mon nouveau public (…) Ils m’ont envoyé des messages depuis le monde entier. C’est important de donner mon expérience à cette équipe, de gagner, de remporter beaucoup de matches autant que possible. Je veux jouer des matches et prendre les trois points, c’est le plus important pour moi. Je veux aussi m’améliorer, je pense que cette équipe a beaucoup de potentiel. J’ai hâte de commencer à travailler pour remporter le plus de succès ici. » A révélé la nouvelle recrue lyonnaise.