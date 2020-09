Comme Marseille, Lyon traverse actuellement une crise de résultats.

Jean-Michel Aulas n’a pas été tendre avec ses joueurs après le match face à Lorient (1-1). Pour cette 6ème journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais reçoit Marseille et le président des Gones lance déjà un avertissement à ses joueurs avant la rencontre.

“Il faut essayer de trouver ce qui va nous permettre de repartir de l’avant. Et on n’a rien trouvé de mieux qu’un grand match à jouer dès dimanche prochain. Je suis persuadé que la motivation va revenir et que tout le monde va se remettre dans le droit fil de ce que l’on souhaite… Le fait de ne pas vaincre l’OM, qui n’est pas non plus très bien portant, serait une grande déception. La série fait qu’on n’a plus le droit à l’erreur”, a indiqué JMA dans le journal Le Progrès.