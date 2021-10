L’OL a engrangé un nouveau succès en Europa League en s’imposant de peu face au Sparta Prague, (3-4). Une victoire arrachée dans la douleur après avoir été mené de deux buts. Aouar l’avoue, les Gones ne se sont pas cachés dans les vestiaires et ont ainsi pu se remobiliser et inverser le cours du jeu.

« Les vingt premières minutes ont été très compliquées pour nous. Mais il faut noter la réaction de l’équipe et la très belle deuxième période. Je suis très content et satisfait de nous. On a montré beaucoup d’orgueil et de qualité. A la mi-temps, on a su se dire ce qui n’allait pas. Vraiment, je suis très content de la réaction de l’équipe« , a avoué le capitaine des Gones au micro de W9.