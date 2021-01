Auteur d’un doublé face à Lens (3-2) lors de la 18e journée de Ligue 1, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay a évoqué son avenir.

En fin de contrat en juin prochain, le Néerlandais est toujours dans le viseur du FC Barcelone pour venir renforcer l’attaque du club catalan. Au micro de Canal, le joueur a évoqué son avenir. Sans mettre fin à son histoire avec Lyon, le capitaine des Gones a laissé une porte ouverte au Barça dans cette déclaration.

« Je suis concentré sur ce que je fais ici. Je ne veux pas encore faire de déclaration, parce que je me sens bien ici. Je ne veux pas faire de la langue de bois. Mais si le coach continue de me sortir quand je marque deux buts, alors je vais réfléchir à partir (rires). Je l’ai déjà dit, je suis heureux ici. On a une grande équipe, j’aime vraiment le président, donc on va voir. Le président et moi savons ce qu’il s’est passé lors des 4 dernières saisons. Continuons et profitons de ma présence. Je serai peut-être là jusqu’à la fin de la saison », a indiqué Memphis Depay.