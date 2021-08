Agacé par l’attitude de ses joueurs face à Angers, Peter Bosz leur a passé un savon face aux médias.

Humiliés ce week-end par le SCO d’Angers (3-0), les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont grandement déçu leur nouveau coach, Peter Bosz. De passage en conférence de presse après la rencontre, le Néerlandais n’a pas été tendre avec ses hommes. Il leur reproche surtout un manque de détermination flagrant.

« Angers nous a laissé dans le match. Ils ont joué en équipe aussi, alors que nous, on avait 11 joueurs qui faisaient leur propre chose. Nous n’avons pas vraiment vu une équipe qui veut gagner, ça me dérange. On peut parler de la défense, ou des performances individuelles. Mais le football commence avec la mentalité de vouloir gagner un match. Là-dessus, il faut donner 100%. Je l’ai vu du côté d’Angers, mais pas dans mon équipe. C’est très facile de parler de tactique… Mais nous n’avons rien fait avec le ballon. Sans mouvement, nous n’avons pas joué vite, en 1 touche ou 2. »