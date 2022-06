Sans directeur sportif depuis le départ de Juninho, Jean-Michel Aulas a tenté d’enrôler Leonardo lors de son éviction du Paris Saint-Germain. Une tentative manquée…

Récemment licencié du Paris Saint-Germain suite aux différents déboires sportifs vécus par le club de la capitale durant l’ensemble de la saison, Leonardo aurait pu rebondir à l’Olympique Lyonnais. Si Benoît Cheyrou a davantage de pouvoirs et de prérogatives sur le plan sportif depuis le départ de Juninho, l’OL navigue sans directeur sportif à sa tête et l’ancien parisien aurait pu être un renfort de poids. Interrogé sur les contacts noués par Jean-Michel Aulas, le Brésilien a déclaré avoir refusé les avances rhodaniennes.

« C’est vrai. Mais je pense que ce serait difficile. Me voir comme dirigeant d’un autre club français important comme Lyon, ce serait compliqué. Aulas est là depuis trente-cinq ans, j’en profite pour le féliciter parce que tout ce qu’il a fait est énorme. Quand on connaît la complexité de tout ça, sa persévérance, ses idées, chapeau ! », a confié Leonardo lors d’un entretien accordé à L’Equipe. Sans club pour le moment, Leonardo pourrait rebondir rapidement. Le Brésilien est d’ores et déjà annoncé du côté du FC Valence.