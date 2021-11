Blessé lors de la rencontre entre la Finlande et la France, peu de temps avant la mi-temps, mardi dernier, lors des qualifications pour la Coupe du monde, Léo Dubois a donné de ses nouvelles via les réseaux sociaux.

Le joueur de l’Olympique Lyonnais, qui souffre d’une lésion musculaire à l’ischio-jambier droit, s’est voulu rassurant sur son compte instagram. Il a en effet assuré que sa rééducation avait déjà commencé. « Salut à tous ! Merci beaucoup pour vos messages ces dernières heures. En effet, suite aux résultats des examens passés ce matin, je souffre d’une lésion musculaire à l’ischio jambier droit. La rééducation a déjà bien commencé et je serais de retour le plus vite possible sur les terrains pour vibrer avec vous« , a-t-il écrit sur son compte personnel.

Pour rappel, la durée d’absence de Léo Dubois est estimée à 4 semaines.