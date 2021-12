Sans contrat actuellement, Luis Campos serait intéressé à l’idée de rejoindre l’Olympique Lyonnais la saison prochaine.

La tendance se confirme pour Juninho, qui devrait quitter son poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais en janvier prochain. Il aura fait un retour remarqué en Ligue 1 avec notamment les recrutements de plusieurs stars brésiliennes, comme Lucas Paqueta et Bruno Guimarães, mais aussi des brouilles avec quelques entraîneurs. Si la saison est encore longue, Jean-Michel Aulas n’est pas du genre à se tourner les pouces et le président Lyonnais aurait déjà plusieurs noms en tête pour la succession de Juninho.

Quelques anciens de la maison, comme Florian Maurice et Gérard Bonneau ont notamment été évoqué. Mais cette semaine, le média espagnol AS lâche un nouveau nom, beaucoup plus alléchant. À en croire leurs informations, l’Olympique Lyonnais pourrait miser Luis Campos pour le rôle de directeur sportif. Libre de tout contrat depuis son départ du LOSC, le Portugais serait également dans le viseur de Newcastle, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Le journaliste Santi Aouna affirme de son côté que le technicien de 57 ans est déjà séduit par le projet de l’OL. Affaire à suivre…