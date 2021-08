Selon les informations de L’Equipe, l’OL étudierait la piste Xherdan Shaqiri en vue d’un transfert cet été.

Après une saison en demi-teinte où il a régulièrement dépanné au poste de milieu de terrain, Xherdan Shaqiri pourrait enfin quitter Liverpool. L’attaquant suisse de 29 ans n’entre plus dans les plans de Jürgen Klopp et le manager des Reds l’aurait même placé sur sa liste des « indésirables » aux côtés de Keita, Oxlade-Chamberlain, Karius et Origi. D’après les informations de L’Equipe, l’Olympique Lyonnais – qui cherche toujours à pallier le départ de Memphis Depay – serait déjà sur les rangs. Le club rhodanien aurait même transmis une première offre concrète entre 5 et 7 millions d’euros.

Pas de quoi faire sauter au plafond les dirigeants de Liverpool, qui espèrent empocher au moins 15 millions d’euros en vendant Shaqiri cet été d’après les informations de Sky Sports. Il y a également un autre souci majeur à savoir le salaire du joueur. Xherdan Shaqiri touche près de 5 millions d’euros net en Premier League, et l’OL ne peut pas lui offrir autant. Jean-Michel Aulas et Juninho n’ont pas l’intention de faire de folies pendant ce mercato mais la piste Shaqiri vaut le coup d’être étudiée. Reste à savoir si Lyon trouvera un terrain d’entente avec Liverpool.