Ancien défenseur central de l’Olympique Lyonnais Cris donne son expertise sur les performances de Lucas Paqueta qui réalise une magnifique première partie de saison sous le maillot de l’Olympique Lyonnais.

Dans des propos relayés par « l’Equipe », Cris a confié tout le bien qu’il pense du jeune milieu brésilien de l’OL.

« Il a un engagement, une envie et une agressivité qui donnent un plus. Son arrivée a aussi fait changer Thiago Mendes, qui a plus de confiance en lui. Le foot, c’est parfois une pièce d’un puzzle qui change beaucoup de choses », a déclaré celui que l’on surnommait le « Policier ». Cette saison, Lucas Paqueta a disputé 10 rencontres de Ligue 1, dont 8 comme titulaire.