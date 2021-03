De passage en conférence de presse après le match et la défaite 4 buts à 2 de l’OL contre le Paris Saint-Germain, Rudi Garcia a identifié le problème majeur de son équipe et ce n’est pas la tactique.

« Ce n’est pas un problème de plan de jeu. Si vous ne gagnez pas les duels contre cette équipe… C’est un problème de manque d’impact athlétique. Ce n’est pas possible contre une équipe qui s’est mise en mode grande équipe de Paris. Il faut souligner que Paris a été très bon. On n’a pas été suffisamment biens dans tous les secteurs, y compris dans l’utilisation du ballon. On a souffert de ne pas savoir sortir de leur contre-pressing, de ne pas utiliser la profondeur. On a fait une première heure de jeu d’un niveau pas suffisant contre ce PSG-là. On pouvait espérer prendre un point, mais on ne le méritait pas sur la première heure de jeu. Ils en voulaient plus que nous. Dire ça contre le PSG, c’est une anomalie. Quand on joue ce PSG, il faut être à plus de 100 % de nos possibilités, on ne l’a pas été. Le regret est là. La course continue, il reste huit matches. Ce n’est pas le problème. » A indiqué le coach lyonnais devant les médias.