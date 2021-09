Prêté cette saison par l’Olympique Lyonnais en Belgique du côté de Louvain afin d’acquérir plus de temps de jeu et de maturité, le défenseur central turc Cenk Özkaçar a fait passé un message au club rhodanien.

« J’ai l’impression d’avoir pris une bonne décision pour ma carrière. C’était un bon début. Mon père dit toujours : « ce qui compte, c’est la fin du film, pas le début ». Le début de cette saison est bon, mais je dois continuer de la même manière jusqu’à la fin. Plus je joue de matches et plus je fais d’efforts sur le terrain, plus ce sera une force pour moi à mon retour à Lyon. Cela me fera me sentir mieux. Tout va bien pour l’instant, » a-t-il lâché pour l’agence de presse turque « DHA ». Pour le moment, le défenseur prêté par l’OL a disputé 8 matchs de championnat pour un but.