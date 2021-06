Peter Bosz est arrivé à l’Olympique Lyonnais et a été présenté ce dimanche. À cette occasion, le président du club Jean-Michel Aulas a annoncé que le club rhodanien allait être très actif sur le plan des transferts cet été.

« L’enveloppe budgétaire pour les transferts a toujours été conséquente et à disposition de Juninho (le directeur sportif) et de l’entraîneur, a confié le dirigeant. Certains joueurs vont revenir de prêt, d’autres non, puis on va travailler dans les deux mois à venir sur l’effectif, pour qu’il soit le meilleur possible et pour qu’il colle à notre philosophie de jeu. »