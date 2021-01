L’Olympique Lyonnais aborde le mercato d’hiver sereinement. L’entraîneur des Gones Rudi Garcia s’est exprimé à ce sujet ce lundi en conférence de presse et s’est montré clair : le but est de garder quasiment l’intégralité de son groupe.

« On aborde ce mercato sereinement car on se trouve tous sur la même longueur d’onde à l’intérieur du club. On sait que quand on a un effectif capable d’être premier après 17 journées de championnat, on a tous envie de le garder dans son ensemble », a-t-il d’abord déclaré avant de préciser que certains de ses joueurs allaient peut-être partir pour avoir plus de temps de jeu.

« Alors peut-être pas à 100% avec ceux qui ne sont pas dans le groupe et auraient besoin de temps de jeu comme Ozkaçar ou Camilo. Mais tous ceux qui sont dans le groupe habituellement, on serait bien intentionné de les garder, ça travaille bien à l’entraînement, ça s’entend bien. Donc logiquement, on a envie de garder l’effectif. A l’exception de Jean Lucas, qui va être prêté. J’en ai encore parlé avec le président hier, Juninho l’a rappelé après le match contre Nantes. Donc j’ai assez confiance pour qu’on puisse continuer avec cet effectif. »