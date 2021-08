Manu Lonjon, consultant pour L’Equipe, ne comprend plus rien au mercato de l’OL.

« Moi ce qui m’étonne, c’est l’incohérence. C’est-à-dire que Melvin Bard part pour pas grand-chose (3 millions d’euros) à Nice. Et ils prêtent Youssouf Koné à Troyes. On sait qu’ils ont besoin d’un latéral gauche. Henrique, de ce que l’on a vu, ça a l’air très compliqué mais ça reste à voir. On a appris que Melvin Bard n’entrait pas dans le projet de Peter Bosz, OK », a indiqué le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe.

Et d’ajouter : « Mais par contre Jean Lucas, apparemment le coach l’aimait beaucoup, il correspondait à sa philosophie et il est vendu. On sait que Juninho voulait le garder et que Peter Bosz voulait le garder, mais il est quand même vendu (à Monaco). Ce qui prouve bien qu’il y a un besoin de vendre à un moment. »