La concurrence au sein de l’effectif de l’Olympique Lyonnais fait beaucoup parler. Selon Pierre Maturana, Memphis Depay n’a aucun joueur à son poste qui est capable de venir porter une concurrence forte sur l’ensemble de la saison.

« Memphis Depay n’a pas attendu le match contre Strasbourg pour lancer sa saison. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’a pas eu de coup d’arrêt, ce qu’on aurait pu craindre après son faux transfert à Barcelone. Depay reste le meilleur joueur de Lyon et de très très loin. Je ne suis pas hyper convaincu par le jeu de Lyon, mais lui, il fait des choses extraordinaires pour mettre cette équipe à niveau », a indiqué le consultant de La Chaîne L’Equipe.

Avant de poursuivre : « Il prend le ballon, il le ramène haut. Techniquement, il fait tout. Comme par exemple contre Strasbourg, il fait trois passes décisives et il rate à un but à trois centimètres de la ligne. Lyon s’est fait peur. Mais Memphis est largement au-dessus. Lui et Aouar sont très au-dessus du reste des joueurs. Ce qui est impressionnant chez Depay, c’est l’implication et la volonté qu’il met dans tous ses gestes. Il a longtemps été blessé, mais là, il est quasiment revenu à son meilleur niveau. »