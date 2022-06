Dans une interview accordée à l’émission Tant qu’il y aura des Gones, Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema, a pris la décision de Rayan Cherki, qui n’a pas réussi à s’imposer, pour le moment, avec l’Olympique Lyonnais.

Rayan Cherki, qui n’a pas réalisé une grande saison, a manqué de régularité malgré un talent évident. Alors qu’il est la cible de nombreuses critiques, l’agent, Karim Djaziri a pris sa d »dense estimant qu’il n’a pas été mis dans les meilleures conditions pour réussir dès ses débuts dans le monde professionnel.

« On ne l’a pas fait assez jouer. Il n’avait même pas 17 ans quand on lui a dit de regarder les autres jouer, alors que c’est un diamant. On l’a mis dans une position d’échec. C’est un garçon qui gagnait tout en gamin. Il se tient bien en forme physiquement, il est carré. On attendait tout de suite de lui qu’il fasse des différences. Il avait 16 ans, même pas le permis de conduire et vous vouliez qu’il tienne l’équipe tout seul ? Et après, dès qu’il n’est pas bon, c’est lui qu’on sort. Je n’ai jamais vu un joueur être content parce qu’il sort ou parce qu’il s’échauffe sans rentrer. Tout le monde lui est tombé dessus pour rien », a plaidé l’ex-représentant de Karim Benzema dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones, en dénonçant une pression excessive.

Victime d’une grave blessure, Rayan Cherki a joué 22 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts et 4 passes décisives.