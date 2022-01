Très déçu de ne pas être entré en jeu à Troyes, Rayan #Cherki s’interroge sur son avenir, à un an et demi de la fin de son contrat. Il veut des réponses concernant sa place dans le projet lyonnais.



Nice et plusieurs autres clubs surveillent le joueur.

(L’Équipe) pic.twitter.com/6MeVr5D7Jr