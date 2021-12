En 2019, l’Olympique Lyonnais a enregistré le retour d’un historique au poste de directeur sportif en la personne de Juninho. Un passage express pour la star brésilienne qui va quitter son poste cet hiver. Un état de fait qui touche l’ensemble du vestiaire lyonnais.

« On est tous très tristes que Juninho parte, tout le vestiaire. Il est comme un père pour nous, et c’est un exemple. Sa présence était vraiment importante pour tout le monde. On perd un grand homme et un grand professionnel« , a déclaré Henrique, latéral brésilien recruté cet été par Juninho, dans des propos relayés par L’Equipe.