Moussa Dembélé en a marre, et le fait savoir. Le joueur de l’Olympique Lyonnais a réagi sur les réseaux sociaux à un article du quotidien régional Le Progrès, qui révélait qu’il entrait en « bras de fer » avec le club pour partir au mercato d’été afin de retourner à l’Atletico Madrid avec un nouveau prêt.

Le quotidien français aurait même ajouté que Dembélé aurait haussé le ton auprès de ses dirigeants. Fait que le principal intéressé dément. « Bras de fer ? Haussé le ton ? ‘Plus on pratique et plus on s’améliore et ça vaut aussi pour raconter n’importe quoi’« , a répondu Dembélé, sur son compte Twitter personnel.