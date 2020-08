Coup dur pour l’Olympique Lyonnais. Tout juste appelé en Equipe de France pour la première fois de sa carrière, Houssem Aouar (22 ans) est positif au covid-19.

C’est une information “l’Equipe”. Le milieu de l’Olympique Lyonnais est positif au coronavirus et devrait donc être absent pour le match du soir face au Dijon FCO comptant pour la deuxième journée de Ligue 1. Sa convocation en Equipe de France aussi est remise en cause et Didier Deschamps devrait faire appel à un autre joueur pour la ligue des Nations la semaine prochaine.