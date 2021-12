Hier soir l’Olympique Lyonnais a été tenu en échec par les Girondins de Bordeaux sur le score de 2 buts partout lors du match de clôture de la 17e journée de Ligue 1.

Un nul qui ne fait pas les affaires des Gones et leur entraineur Peter Bosz qui dresse aujourd’hui un réel constat d’échec. « On a failli perdre le match à la fin, c’est incroyable. Je suis déçu parce qu’on n’a pas gagné. On aurait dû gagner, mais ce n’est pas la première fois de la saison que c’est comme ça. Le classement ? Ce n’est pas bien. On ne doit pas être là. Normalement, tu gagnes un match comme ça. Quand on regarde les 90 minutes, on doit gagner. Mais on ne l’a pas fait et on est 12e », a soufflé le technicien néerlandais.