Jérôme Boateng, défenseur de l’Olympique Lyonnais, a accordé une interview au Canal Football Club où il a donné un conseil à Rayan Cherki, afin qu’il exploite au maximum son potentiel.

Jérôme Boateng est un joueur d’expérience qui fait un grand bien à l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Dans une interview accordé au Canal Football Club, l’Allemand explique que Rayan Cherki est un jeune joueur extrêmement prometteur mais il doit faire plus pour devenir un grand joueur.

« Je pense que celui qui m’a le plus surpris, c’est Paqueta. Parce que je ne le connaissais pas comme ça. Je le connaissais de nom mais quand tu joues avec lui, c’est un joueur exceptionnel. Il y a aussi Houssem Aouar qui est un très bon joueur. Et chez les jeunes, Rayan Cherki a un gros potentiel. Normalement, il doit mettre au moins 10 buts et 10 passes décisives par saison. Il a les deux pieds, une très bonne technique, ça doit être son objectif pour franchir un palier », a confié l’Allemand au Canal Football Club.

Cette saison, l’international Espoirs dispose d’un temps de jeu réduit sous les ordres de Peter Bosz où il n’a été titularisé seulement à deux reprises cette saison en Ligue 1.