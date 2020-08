Lyon a une année difficile qui arrive. Sans Ligue des Champions, sans Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais pourrait voir plusieurs joueurs importants quitter le club en septembre. Un mois qui s’annonce difficile selon Jérôme Rothen, consultant RMC.

“Le mercato de l’OL ? Aouar est un top joueur. L’OL doit le remplacer ? Ça dépend ce que Lyon veut faire cette saison. Si Lyon vise juste le podium, avec le budget qu’ils ont, et sachant qu’ils sortent d’une demi-finale de Ligue des Champions, ce serait triste. On va accepter que l’OL finisse encore à 20 points du PSG sans jouer la Coupe d’Europe ? Car c’est parti pour ça… Si l’OL perd ses meilleurs éléments, et Aouar est le meilleur élément de Lyon, si tu le remplaces pas et si tu penses que la jeunesse va exploser, c’est faire fausse route. Quand tu es Lyon, avec les moyens qu’ils ont, tu ne peux pas miser sur pile ou face avec des jeunes qui vont se révéler ou pas. Au final, quand ça va vaciller avec les jeunes, Juninho va encore monter au créneau pour dire qu’il manque l’état d’esprit… Là, l’état d’esprit est arrivé en bétonnant. Lyon doit se servir de son épopée en C1. Si Aouar part, il faudra le remplacer par un bon joueur. Guimaraes ? On ne connaît pas son vrai niveau, on ne sait pas s’il aura le niveau d’Aouar…”, a indiqué le consultant de RMC.