Rudi Garcia pourrait prolonger son contrat avec l’Olympique Lyonnais.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia a reçu un soutien important dans le cadre de sa prolongation de contrat. Celui du conseiller du président Jean-Michel Aulas, Gérard Houllier. « Lyon a connu un début de saison difficile. Maintenant ça va beaucoup mieux et il faut que ça continue, a indiqué Gérard Houllier sur le plateau de Téléfoot. J'apprécie beaucoup le professionnel et l'entraîneur, j'apprécie l'homme aussi. Si je le garderais ? Ce n'est pas moi qui décide. Il y a aussi tout un collectif. Il y a le président, il y a surtout le directeur sportif Juninho et le directeur du football Vincent Ponsot. C'est plutôt à eux de décider. Un conseiller n'est que conseiller, pas décideur. »