Loin des rumeurs mercato qui agitent la toile à son sujet, Memphis Depay a dévoilé son nouveau clip de rap, “2 Corinthians 5:7“.

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, (qui prépare un premier album selon sa description vidéo sur Youtube. “Memphis Depay a prouvé que la musique est un passion sérieuse et un réel engagement pour lui. Le nouveau single du footballeur de l’Olympique Lyonnais «2 Corinthians 5: 7» continue de faire tourner son impressionnant catalogue et constitue la première avant-goût d’un premier album sur lequel il travaille actuellement” est-il écrit. Et son nouveau son semble déjà faire l’unanimité. “Marquer en Ligue des Champions face aux meilleurs, être capitaine et emmener son équipe en demie en Ligue des Champions, sortir des vrais sons , la PolYvalEnce de Memphis” a commenté un fan.