Juninho a demandé au staff de l’Olympique Lyonnais d’écarter Houssem Aouar pour la réception de Reims dimanche au Groupama Stadium.

Après cette annonce, le clan du milieu de terrain français est très rapidement sorti du silence dans les colonnes de L’Equipe. L’objectif ? Essayer de calmer la situation et de ne pas enfoncer le joueur dans les médias. Rudi Garcia devra donc faire sans Houssem Aouar pour le match face à Reims après la décision de Juninho, directeur sportif de l’OL, d’écarter le joueur qui n’a pas voulu participer à la séance de décrassage prévue sur le terrain angevin.

Dans L’Equipe, le clan d’Houssem Aouar essaye de désamorcer la bombe. « Houssem est allé s’échauffer pendant le match et quand Kadewere a marqué, Rudi est venu lui dire de stopper l’échauffement car il n’allait pas entrer sur un tel terrain en raison de ses adducteurs. Quand on est venus lui demander après le match, il a dit qu’il n’allait pas s’entraîner sur ce terrain en raison de l’état de la pelouse et sur un ton respectueux. Mais il n’était pas question de se soustraire à un entraînement. Et il est revenu le lendemain travailler seul avec le préparateur et le coach », a indiqué ce proche d’Aouar. La situation n’est pas simple à l’OL.