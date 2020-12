Patron de la défense centrale de l’Olympique Lyonnais, Jason Denayer (25 ans) fait le point sur son avenir dans le Rhône et confirme qu’il n’envisage pas de faire sa valise au mercato.

Sous contrat avec Lyon jusqu’en 2022, l’international belge revient sur son mercato estival 2020 et notamment les rumeurs avec le club du Napoli. Il semble être comme un poisson dans l’eau sous le maillot lyonnais et ne veut pas changer dans l’immédiat.

« Naples cet été ? J’ai entendu ça, comme tout le monde, mais de toute façon, il n’y avait rien de vraiment concret, et je ne souhaitais pas partir. J’ai trouvé une stabilité ici que je n’avais pas ailleurs dans mes premières années en pro. Ça m’a permis de me sentir beaucoup mieux et de me développer en tant que joueur et en tant que personne. Pour l’instant, on n’a aucune discussion. On pensera à tout ça plus tard. » A confié l’homme aux 20 sélections avec la Belgique dans les colonnes du « Progrès ».