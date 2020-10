Sur le départ cet été pour Barcelone, Memphis Depay est pourtant le capitaine de l’OL pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Selon le consultant d’Olympique et Lyonnais, Nicolas Puydebois, ce n’est pas normal de laisser le brassard à Depay.

“Je donnerais le brassard à Denayer ou à Aouar. Je pense que ça permettrait, en le donnant à Aouar, de légitimer son choix de rester à Lyon et de le récompenser. Je pense qu’il faut lui donner les clés du jeu lyonnais. Il faut lui donner plus d’importance pour qu’il prenne vraiment une aura supplémentaire au sein du jeu lyonnais”, a indiqué le consultant d’Olympique et Lyonnais.

Avant de poursuivre son analyse : “Il faut donner le brassard à un Gone. C’est une motivation pour les jeunes du centre. Depay, il maîtrise sa communication, il fait du rap et du foot. Il sait très bien qu’il y aura un retour de bâton après sa déception de ne pas avoir signé à Barcelone. Il se met le feu à lui tout seul alors que sa situation était plutôt confortable.”