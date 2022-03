Pour Vincent Duluc, Peter Bosz peut déjà faire une croix sur les places européennes via le championnat de Ligue 1.

Affligé par la prestation de l’Olympique Lyonnais ce week-end en Ligue 1, accroché (0-0) par le Stade de Reims, le journaliste de L’Equipe Vincent Duluc n’y est pas allé avec le dos de la cuillère dans son analyse de la rencontre. Déçu par le niveau de jeu des Lyonnais hier, comparé à celui affiché en Ligue Europa face à Porto, il en a également profité pour adresser un petit tacle à Peter Bosz.

« Pour voir le podium, l’OL devra bientôt acheter des jumelles. Il ne cesse de s’en éloigner à mesure que la fin de saison se rapproche, et son match nul d’un ennui profond à Reims officialise en quelque sorte ce que l’on pressentait depuis plusieurs semaines : Lyon n’a plus que la Ligue Europa dans la vie, parce qu’il va en disputer les quarts de finale face à West Ham, et parce que c’est désormais son seul objectif éventuellement accessible via le Championnat (…) De l’OL et de son entraîneur, on attendait des réponses sur le terrain, d’abord, éventuellement en conférence de presse, après. Elles ne sont venues ni sur un terrain ni sur un autre. C’est le Championnat qui traduit l’impact quotidien d’un entraîneur, et dans ce domaine, le bilan de Peter Bosz sera probablement le plus faible d’un entraîneur lyonnais au XXIe siècle, au train alangui où se meut son équipe, et ce sera un bilan inversement proportionnel à son immunité. »