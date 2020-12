L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, ne souhaite pas que Memphis Depay parte au mercato d’hiver.

« Si on va réussir à conserver Memphis Depay en janvier ? On a été pollué par le mercato estival, j’espère qu’on ne le sera pas par le mercato hivernal. Ce qui est certain c’est que Memphis est un joueur de classe mondiale et qu’on est beaucoup plus fort avec lui. Donc si on a des ambitions, il sera obligatoirement avec nous sur la deuxième partie de saison », a déclaré Rudi Garcia de l’émission Téléfoot. Un message clair à l’attention du directeur sportif Juninho et du président Jean-Michel Aulas.