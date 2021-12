Dan son édito, le journaliste Vincent Duluc a analysé le début de saison de Lyon qui pointe à une inquiétante 12e place. Ces résultats pourraient mettre en danger Peter Bosz dès cet hiver selon lui.

Si tout va bien en Europa League avec cinq victoires en cinq matchs et une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition, c’est tout l’inverse en Ligue 1. A quasiment mi-championnat, les Lyonnais sont 12e et bien loin de leurs objectifs d’un retour en Ligue des Champions. Si à l’heure actuelle, le technicien néerlandais a toujours le soutien de son président, Vincent Duluc ne lui prédit pas le même avenir.

« Peter Bosz est vacillant sous le vent de l’hiver. On ne sait rien, en ce moment, de son OL, ni comment il attaque, ni comment il défend, que ce soit à quatre, à cinq, ou bien avec les rares que cela intéressait encore à Bordeaux, dans les dernières minutes où le coaching du Néerlandais a remis les Girondins dans le match. L’OL est douzième et c’est une position à laquelle Peter Bosz aurait du mal à résister à la trêve, parce qu’il est loin du compte, et parce que l’annonce par Juninho de son départ prochain peut pousser le club lyonnais à préparer la suite avec six mois d’avance », analyse le journaliste dans son édito.